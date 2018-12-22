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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Köpeğe çarpan kamyonet devrildi

Köpeğe çarpan kamyonet devrildi

kaza yerinden görüntüler

Direksiyon Trol 

-devrilen kamyonetin görüntüsü
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde köpeğe çarpan kamyonet devrildi. Kaza, Ahmet Türkel Çevre Yolu İsaören kavşağını geçtikten sonra meydana geldi. Mustafa Cihad Bayrak (24) idaresindeki 16 AAV 659 plakalı kamyonet, seyir halindeyken iddiaya göre çalılıkların arasından yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Kamyonet sürücüsü Bayrak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıkararak yol kenarına yan şekilde devrildi. Kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ile araç içerisinde bulunan arkadaşları kazayı yara almadan atlattı. Devrilen kamyonet kaza yerine gelen kurtarıcıyla kaldırıldı.
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