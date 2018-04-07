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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kopan bacak kuyuya düştü...Feci iş kazası kamerada Haberi

Kopan bacak kuyuya düştü...Feci iş kazası kamerada Haberi

-güvenlik kamerası-

İlk Müdahale İş Kazası Güvenlik Kamerası Termal Sondaj Sağlık Ekipleri 

-kaza anı

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Salihli ilçesinde, jeotermal sondaj sahasında, kabloların dolaşması sonucu kopan bacak kuyuya düştü. Olay, geçtiğimiz hafta içerinde Eldelek Mahallesi civarındaki bir jeotermal sondaj kuyu çalışmasının yapıldığı alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi olarak çalışan Halil İbrahim Mısırlı (38), jeotermal sondaj kuyusunda çalıştığı esnada, bacağına sondaj kuyu kablosu dolaştı. İş kazasında yaralanan işçinin imdadına mesai arkadaşları yetişirken, kabloya dolaşan bacağın koptuğu ve kopan uzvun kuyuya düştüğü öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiyi Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağ bacağı kopan işçi, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Haftsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Yaşanan feci kazanın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri koparak kuyuya düşen uzvun, jeotermal kuyusundan çıkarılması için çalışma başlatırken, işçinin kopan uzuvları çıkarılamadı. Öte yandan, yaşanan feci iş kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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