Konyalı şehit Şükrü Çakar son yolculuğuna uğurlandı

-Süleyman Soylu'nun cenaze namazında saf tutması

-Cenaze namazının kılınması

-Şehidin cenazesinin omuzlarda taşınması

-Genel ve detay görüntü



( KONYA ) KONYA



- Bitlis’te tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar, memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Bitlis’e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Hizan yolu üzerinde bulunan Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının askerlerin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 36 yaşındaki Konyalı Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar şehit oldu. Şehidin cenazesi askeri uçakla Konya Havaalanına getirildikten sonra konvoy eşliğinde memleketi Doğanhisar ilçesine bağlı Deştiğin Mahallesine götürüldü. Şehit için mahallede bulunan Cumhuriyet Meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Evli ve 2 kız çocuğu olduğu öğrenilen şehit Şükrü Çakar'ın cenaze törenine babası Abdullah ve asker oldukları öğrenilen kardeşleri Mustafa ve Uğur Çakar gelerek saf tuttu. Şehidin cenazesi cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Deştiğin Mahalle Şehitliğine defnedildi. Şehidin naaşı omuzlarda taşınırken bir grup genç kız ellerinde bayraklarla "Şehitler ölmez, Vatan Bölünmez" diyerek yürüdü. Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya Valisi Yakup Canbolat, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, şehidin yakınları, askeri ve sivil erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.



