Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

-Cenaze namazından görüntü

-Şehit foto



( KONYA )- Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık'ın cenazesine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da katıldı KONYA



- Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, memleketi Konya’nın Akşehir ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı. Şehit olan askerlerden Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık için Konya'nın Akşehir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

28 yaşındaki şehidin cenazesi, önce helallik alınmak üzere babaevine götürüldü. Şehit daha sonra Nasreddin Hoca Meydanı'na getirildi.

Burada şehidin babası Bahattin, annesi Gülay ve kardeşleri Tülay, Tuğba ve Gamze Ufacık tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akşehir Şehitliği'ne defnedildi. Cenazeye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Baloğlu, Leyla Şahin Usta,Hüsnüye Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, askeri ve mülki erkan ile şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(MB-AH-NT-CC-Y)

