Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazı kılınması

Hastane Sarılar Askeri Uçak Cenaze Namazı Gözyaşı 

-Yakınlarından görüntü
-Cenazeye katılanlar
-Cenazenin taşınması
-Genel ve detay

( KONYA ) - KONYA

- İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Terörle Mücadele Eğitim Alay Komutanlığındaki eğitim sırasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle şehit olan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, memleketi Konya'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Terörle Mücadele Eğitim Alay Komutanlığında görev yapan Konyalı Uzman Çavuş Mehmet Yaralı (23), dün eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Uzman Çavuş Yaralı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi Konya’nın merkez Karatay ilçesinde yaşayan annesi Havva Yaralı ve babası Ahmet Yaralı'ya ulaştırıldı. Şehidin naaşı öğle saatlerinde askeri uçakla memleketine getirilerek, helallik alınmak üzere merkez Selçuklu ilçesindeki babaevine götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Sancak Camii'ne getirildi.
İkindi namazını müteakip şehit Uzman Çavuş Mehmet Yaralı için cenaze namazı kılındı. Yakınlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü şehit, kılınan cenaze namazının ardından Yediler Mezarlığı'nda dualarla defnedildi. Cenaze törenine şehidin ailesi, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
(İY-AH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı