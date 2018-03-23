Konyalı şehidin cenazesi memleketine getirildi Video

-Şehidin maaşının cenaze aracına taşınması

-Cenaze aracının gidişi

-Asker ve yetkililer genel detay



( KONYA ) KONYA



- Bitlis’te tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Konyalı Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar cenazesi askeri uçakla Konya’ya getirildi.

Bitlis’e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Hizan yolu üzerinde bulunan Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı, askerlerin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, şehit olan Konyalı Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar’ın (36) cenazesi askeri uçakla Konya Havaalanı’na getirildi.

Askeri ve mülki erkan tarafından karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.Törene katılan şehit Çakar'ın annesi Emine, babası Abdullah, ile eşi Halise Çakar ve çocukları, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin cenazesi oluşturulan konvoyla Beyhekim Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehidin cenazesi yarın cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Doğanhisar ilçesi Deştiğin Mahalle Şehitliğine defnedilecek.

