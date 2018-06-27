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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Konyalı LGS birincisi mühendis olmak istiyor

Konyalı LGS birincisi mühendis olmak istiyor

- Anne Ayşe Eren'in konuşması - Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alan Muhammed Emir Eren'in konuşması - Basın toplantısının yapıldığı salondan ve katılımcılardan detaylar - LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan ortaokul öğrencisi Muhammed Emir Eren, mühendis olmayı hedefliyorKONYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez uygulanan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alan Muhammed Emir Eren, mühendislik eğitimi almayı istiyor.Form Kampüs Koleji öğrencisi Eren, LGS sonuçlarının açıklanmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Muhammed Emir Eren, mutluluğunu gazetecilerle paylaştı.Başarısını derslerini dikkatle takip etmesine bağlayan Eren, "Elde ettiğim başarıdan dolayı çok mutluyum. Dersi derste dinledim. Çok çalışmadım ancak düzenli ve prensipli hareket ettim. Bu mutluluğu aileme, öğretmenlerime yaşattığım için çok sevinçliyim. Tercihimi Konya 'daki bir okula yapacağım. İleride mühendislik okumak istiyorum. Başarımın devamının geleceğine inanıyorum. Sonuç sürpriz olmadı, bunu bekliyordum." diye konuştu.
Anne Ayşe Eren ise oğlunun düzenli çalışma ile başarıyı elde ettiğini söyledi.

Oğlunun küçük yaştan itibaren parlak bir geleceği olacağına inandığını anlatan Eren, "3 yaşlarındayken matematik işlemlerini yapabiliyordu. Hatta ilkokul öğretmeni, Muhammed’in başarısıyla bilboardlarda reklamının yapılacağını söylemişti. Yüzünü karartmadı öğretmenin. Başarısının adım adım geleceğine inanıyorduk. Gururluyuz ve çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.Okulun rehberlerlik öğretmeni Berrin Karakaya da öğrencilerinin başarısından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Öğrencimiz bizi çok sevindirdi. Haklı bir gurur yaşıyoruz. Ailesi ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Bu başarı bize güç verdi." dedi.

Öğretmenler İlkokul Öğretmeni Mühendislik Öğrenciler 500 Tam Puan 

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