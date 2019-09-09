Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Konyalı asker Hakkari’de şehit düştü İzle

Konyalı asker Hakkari’de şehit düştü İzle

Şehidin evinden görüntü

Şehit Cenaze Cenaze Namazı Gesi 

-Türk bayrakları
-Taziye çadırı
-Detay

( KONYA ) KONYA

- Konyalı Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı, Hakkari’nin Çukurca ilçesi Spingin Tepe Üs Bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında EYP patlaması sonucu şehit oldu.Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı (23), Çukurca ilçesi Spingin Tepe Üs Bölgesinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği sırada el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yasin Sarı’nın şehit haberi Konya’da yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.
Şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin cenazesi bugün Namazgahta kılınacak ikindi ve cenaze namazını müteakip Konya Şehitliğinde defnedilecek.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı