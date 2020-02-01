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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Konyaaltı Sahili'nde şüpheli ölüm İzle

Konyaaltı Sahili'nde şüpheli ölüm İzle

Polisler detay

Polis Şüpheli Ölüm Polis Ekipleri Trol 

-Ceset detay
-Polislerin çalışması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nde bir kişi parkta ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili’nde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, Akdeniz Bulvarı kenarındaki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 48 yaşındaki Mehmet Kılınç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılınç’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Kılınç’ın bir süredir sokakta yaşadığı, bugünde yattığı beton bankın yanında ölü bulunduğu öğrenildi.
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