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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Konyaaltı Sahili'nde şüpheli ölüm Haberi

Konyaaltı Sahili'nde şüpheli ölüm Haberi

Cesed detay

Polis Şüpheli Ölüm Karavan Polis Ekipleri 

-Sahil detay
-Polisler detay
-Polislerin çalışması
-denize girenler
-Cesedin taşınması
-Araca konulması
-Şahsın fotoğrafı
-Detay

( ANTALYA ) Konyaaltı Sahili'nde şüpheli ölüm- Tatilciler etkilenmesin diye cesedin etrafı plaj şemsiyeleri ile kapatıldı ANTALYA

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde bir kişi plajda ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre olay saat 08.30 sırasında Konyaaltı İlçesi Akdeniz Bulvarı üzerindeki 29 numaralı plajda meydana geldi. Sabah görevine başlayan plaj çalışanları şezlonglar arasında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk ekipleri eldi. Sağlık ekipleri 62 yaşındaki emekli Kenan Öztürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Cesedin görünmemesi ve güneşe maruz kalmaması için etrafı plaj şemsiyeleri ile kapatıldı. Cesede rağmen tatilcilerin güneşlenmeye ve denize girmeye devam ettikleri görüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelemesinin ardından Öztürk’ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kenan Öztürk’ün yakında karavanda kaldığı ve yaklaşık 20 gündür denize gelip gittiği öğrenildi.
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