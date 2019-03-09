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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Konya Valisinin eşi yılın kadını seçildi

Konya Valisinin eşi yılın kadını seçildi

Katılımcılardan görüntü

Görme Engelli Engelli Kadın Engelli Aile Toplantı Farkındalık 

-Görme engelli bireylerden görüntü
-Veli Özağan'ın konuşması
-Funda Toprak'ın konuşması
-Funda Toprak'a çiçek ve hediye takdim edilmesi
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak, Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi tarafından yılın kadını seçildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak'ı yılın kadını seçti. Bir otelde düzenlenen, görme engelli bireyler ve ailelerinin de yer aldığı programda Dr. Funda Toprak’a çiçek ve hediye takdim edildi. Dernek başkanı Veli Özağan konuşmasında, derneğin 2005 yılından bu yana toplumun çeşitli kesimlerindeki kadınları ‘Yılın Kadını’ seçerek bir farkındalık oluşturma çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Özağan, bu güne kadar çeşitli engelli gruplarından oluşan kadınları seçtiklerini, bugün de Funda Toprak’ı yılın kadını olarak açıkladıklarını belirtti.
Yılın kadını seçilen Dr. Funda Toprak, çok duygulandığını ifade ederek, “Ben bu toplantıya katılırken Dünya Kadınlar Günü nedeniyle engelli ailelerimiz, engelli kadınlarımızla bir arada olmak için gelmiştim. Fakat derneğimizin, ‘Yılın Kadını’ ödülünü vermesi benim için gerçekten çok büyük bir sürpriz oldu. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah engelli kadınlarımızın her zaman yanında olarak bu ödüle layık olurum. Kadınlarımızın sorunlarının değil, sevinçlerinin ve başarılarının kutlanacağı nice 8 Martlara diyorum” şeklinde konuştu.

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