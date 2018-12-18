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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Konya Valiliğinden Hakkarili öğrencilere destek - HAKKARİ

Konya Valiliğinden Hakkarili öğrencilere destek - HAKKARİ

- Öğrencilere yardım malzemelerinin dağıtılması - Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın konuşmasıKonya Valiliğinden Hakkari li öğrencilere destek - Konya Valiliğince Hakkari 'ye gönderilen kırtasiye ve kışlık ayakkabılar öğrencilere dağıtıldıHAKKARİ (AA) - Konya Valiliği tarafından Hakkari 'ye gönderilen kırtasiye ve kışlık ayakkabıların, kentteki öğrencilere dağıtımı yapıldı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü öncülüğünce teslim alınan kırtasiye malzemeleri ile botlar, Selahaddin Eyyubi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ilk ve orta okullarına götürüldü.Malzemeler, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün katıldığı programla öğrencilere dağıtıldı.Öğrencilerle sohbet eden ve kitaplarını veren Akbıyık, öğrencilerden bol bol okumalarını istedi.Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte "Bir kitap, bir insan projesini" başlattıklarını anımsattı.Her hafta okul ziyaretleri gerçekleştirdiklerini anlatan Akbıyık, "Her okulda öğretmenlerimizle toplantı yapıyoruz, öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıyoruz. Kış malum sert geçiyor. Emniyet Müdürlüğümüz ve Konya Valimiz Cüneyit Orhan Toprak Bey'in desteği ile kırtasiye malzemesi ve bot dağıttık. Amacımız çocuklara eğitimi, okulu sevdirmek, Hakkari lilerde de farkındalık uyandırmaktır." dedi.
Kentte eğitimi daha iyi yerlere getirmek istediklerini dile getiren Akbıyık, şunları kaydetti:"Bu vesile ile vaktimizi büyük oranda okullara, eğitime ayırmaya çalışıyoruz. Bütün toplantılarda söylüyoruz. Hakkari 'yi inşallah son sıradan kurtaracağız, hep beraber yapacağız, çocuklarımızla, velilerimizle, milli eğitimimizle, valiliğimizle, belediyemizle. Eğitim bir ekip işi. Toplumdaki tüm kesimlerinin destek vermesi gerekiyor. Bir taraf eksik kalırsa normal olarak aşağılarda kalırız. Bunun için çok okumamız gerekiyor, çok çalışmamız gerekiyor. Ümitliyiz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde göreceğiz, Hakkari son sırada olmayacak."Akbıyık, ardından öğretmenlerle bir araya gelerek, sohbet etti.

Öğretmenler Farkındalık Öğretmen Kırtasiye Malzemesi Öğrenciler 

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