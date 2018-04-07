Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Konya Ticaret Odasında komite seçimleri yapıldı... Mevcut başkan Selçuk Öztürk'ün sarı listesi 70 komiteden 68'ini kazandı

Konya Ticaret Odasında komite seçimleri yapıldı... Mevcut başkan Selçuk Öztürk'ün sarı listesi 70 komiteden 68'ini kazandı

Oy kullananlardan görüntü

Bild 

-Oy sayımından görüntü
-Başkan Selçuk Öztürk'ün konuşması

( KONYA ) KONYA

- Konya Ticaret Odası (KTO) Meslek Komiteleri seçimleri tamamlandı. Mevcut başkan Selçuk Öztürk'ün sarı listesi 70 komiteden 68'ini kazandı. KTO Meslek Komiteleri seçimi TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapıldı. Üyeler saat 09.30'dan itibaren sandıklarında oylarını kullandı. Saat 17.00’da seçimin bitmesinin ardından yapılan sayımlarda 70 komiteden 68'ini mevcut başkan Selçuk Öztürk'ün sarı listesi kazandı. Unlu Mamüller İmalatı, Toptan-Perakende Ticareti Komitesini beyaz liste, Yolcu Taşımacılığı Faaliyetleri Komitesini ise mavi liste kazandı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, oylarını alamadıkları 3. ve 59. komiteye teşekkür ederek üyeler ile aynı tempoda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Selçuk Öztürk, “Biz beraber yolumuza bir ekip çalışması olarak başladık ve bu ekiple de sonuna kadar devam etme kararlılığındayız. Bazı komitelerde belki zorlandığımız anlar oldu ama az önce söylediğim gibi güzel bir sonuç. Bugün itibarıyla bu seçimler bizim için bitti. Bundan sonra Konya Ticaret Odasının üyelerinin hepsi bir gün önce olduğu gibi yine bizim üyelerimizdir. Onlara hizmet etmek ne olursa olsun bizim birinci görevimiz, bu göreve devam edeceğiz ve onlarla ilgili ya da başka kimse ile ilgili herhangi bir ayrımımız bugüne kadar olmadı, bundan sonrada olmayacak. Ben bizimle beraber bu yolculuğa çıkan herkese teşekkür ediyorum. Aday arkadaşlarımızın hepsine 70 komitedeki arkadaşlarımıza, çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Odamızın personeline çok teşekkür ediyorum, meclis üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.
“Konya’ya daha çok hizmet etmek zorundayız” Başkan Selçuk Öztürk, Konya'ya daha çok hizmet etmek zorunda olduklarını ifade etti.
Öztürk şöyle konuştu; "Türkiye’de 70 komiteli olup 68 komitenin tek bir grup tarafından alınabildiği başka bir seçimin olduğunu düşünmüyorum. Bu bizi gururlandıracak ya da kibre sokacak bir hadise değil. Bu elbette Cenab-Hakkın bize takdiri. Sonuçları bütün arkadaşlarımızın gayretinin toplum karşılığında takdiri olarak görmek lazım. Bize bunun verdiği sonuç sadece şu; biz daha çok çalışmak durumundayız. Kadirşinas Konya’ya daha çok hizmet etmek zorundayız. Bize sadece bu sorumluluğu veriyor. O yüzden dün nasılsak bugünde öyle olacağız. Gayret edeceğiz bu yarında böyle olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum bizi mahcup etmedi.”
İlgili Foto Galeriler
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı