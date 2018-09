Konya Teknik Üniversitesi'nde devir teslim töreni yapıldı

-Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik'in konuşması

- Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, vekaleten bir süredir yürüttüğü Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü görevini, Prof. Dr. Babür Özçelik’e devretti. Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü makamında gerçekleştirilen devir teslim törenine Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Mehmet Okka, Konya Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yıldız ve Prof. Dr. Ayhan Göktepe, Selçuk Üniversitesi Genel Sekreteri İbrahim Halıcı, dekanlar, müdürler, öğretim üyeleri ile idari personel katıldı.

Programda konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesi olarak Konya Teknik Üniversitesinin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Hocalarımızın birçoğu hatırlayacaktır, yaklaşık iki buçuk sene önceki devir teslim töreninde bu koltuğa otururken şöyle bir cümle sarf etmiştik; Konya Teknik Üniversitesinin kurulması için elimizden geleni yapacağız demiştik. Tabii hem yerel siyasetin yerel yönetimlerin sahiplenmesiyle hem de Konya halkının sahiplenmesiyle bugün yaklaşık iki buçuk sene sonra bu rüyamız gerçekleşmiş oldu. Konya Teknik Üniversitesi’nin Konya için ve Konya sanayisi için çok büyük bir kazanç olduğunu düşünüyoruz. Konya’nın potansiyelleri açısından da önemli katkılar sağlayacaktır. Konya Teknik Üniversitesinin her zaman yanındayız, altyapımızla, imkanlarımızla, deneyim ve tecrübelerimizle desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ise yaptığı konuşmada böyle bir üniversiteye rektör olarak atanmanın gurur verici bir durum olduğunu söyledi.



Özçelik, “Gerçekten Türkiye’de gittikçe artan bir teknik üniversite oluşumu var ki Konya gibi sanayinin merkezi olan, beş organize sanayi bölgesi olan, iki tanesi kurulma aşamasında olan, sanayi ve tarımın birlikte olduğu bir coğrafyada teknik üniversitesinin olması çok önemli. Böyle bir yerin, böyle bir üniversitenin, böyle bir bölgenin onay verdiği bir üniversitenin rektörü olmak da çok güzel, onur veridi, gurur verici” ifadelerini kullandı. “Hedefimiz ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak işler yapmak” Konya’nın ve Türkiye’nin her yerinden stratejik kurumlarla iş birliği içinde olunacağını belirten Rektör Özçelik, “Tabii Konya Teknik Üniversitesi bir teknik üniversitenin yapması gereken hem nitelikli eğitim hem de nitelikli araştırmalar yapan bir üniversite olma hedefinde olacaktır. Bunun için de ülkemizin stratejik kuruluşları var, ileri teknolojiye sahip kuruluşlarımız var. Biliyorsunuz ASELSAN, Roketsan gibi stratejik kurumlarımızla iş birliği halinde olacağız, projeler yapacağız. Yine Konya Sanayi Odası ve bağlı kuruluşlar, Konya Ticaret Odası ve bağlı kuruluşlar, Kocaeli bölgesi ve İstanbul bölgesi ki 23 tane organize sanayi bölgesi var orada biliyorsunuz. Oralarla iş birliği içinde olacağız. İnşallah hedefimiz Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ortak projeler vermek, nitelikli projeler vermek. Ülkenin gelişmesine, kalkınmasına, katma değerine katkı yapacak işler yapmak hedefinde, gayesinde olacağız inşallah hep birlikte” şeklinde konuştu.