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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Konya şehidini son yolculuğuna uğurladı

Konya şehidini son yolculuğuna uğurladı

Şehit cenazesine katılanlar

Başsağlığı General Çatışma Cenaze Namazı Teröristler 

-Şehidin tabutundan görüntü
-Şehidin yakınlarının beklemesi
-Cenaze namazı kılınması
-Tabutun taşınması
-Şehidin fotoğrafı

( KONYA -1) KONYA

- Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal, memleketi Konya’nın Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Mustafa Ünal'ın cenazesi önce baba evine götürüldü. Burada yapılan dua sonrası helallik alındı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal’ın (24) cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı Kaşören Camisine getirildi.
Bekar olduğu öğrenilen şehit Mustafa Ünal'ın babası İsmail Ünal ve yakınları bayrağa sarılı tabutu başında bekledi. Şehit Ünal için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığına götürülerek dualarla defnedildi. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve protokol mensupları da şehidin babası İsmail Ünal'a başsağlığı diledi. Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Garnizon ve 3. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, belediye başkanları, protokol mensupları ve mahalle sakinleri katıldı.

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