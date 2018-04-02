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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Konya şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı

Konya şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı

Cenazenin getirişi

Güvenlik Güçleri Askeri Uçak Cenaze Namazı Kız Kardeş Teröristler 

-Cenazeden görüntü
-Şehit yakınlarının tabutu öpmesi
-Şehit yakınları
-Detay
-Fotoğraf

( KONYA -HD) KONYA

- Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Ormanardı köyü mevkisinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut, Konya'nın Ereğli ilçesinde dualarla defnedildi. Siirt’in Eruh ilçesi Ormanardı köyü mevkisinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan güvenlik güçlerine bir grup PKK’lı terörist tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Emre Dut (25), tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde şehit oldu. Şehit Uzman Onbaşı Emre Dut'un cenazesi askeri uçakla dün Konya'ya getirildikten sonra ailesinin ikamet ettiği Ereğli ilçesine götürüldü. Karapınar İlçe Nüfusuna kayıtlı olan şehit Uzman Onbaşı Emre Dut'un cenazesi babaevinde helallik alındıktan sonra cenaze namazı için Ulu Cami avlusuna getirildi.
Cenazeye katılan şehidin kız kardeşi Arzu Dut, Sözleşmeli Er olan ve Afrin operasyonunda görev yapan kardeşi Akif Dut ve babası Mustafa, annesi Muhsine Dut da Türk bayrağına sarılı tabutu ve şehidin fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Şehit Uzman Onbaşı Emre Dut, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Meydanbaşı Mezarlığındaki şehitliğe dualarla defnedildi. Cenazeye, şehidin ailesi, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekilleri, Halil Etyemez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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