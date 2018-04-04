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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Konya Ovası'ndaki rengarenk milyonlarca lale havadan görüntülendi İzle

Konya Ovası'ndaki rengarenk milyonlarca lale havadan görüntülendi İzle

Lale tarlasının drone görüntüleri

Market İran İsmil Lale Soğanı Süpermarket 

-Lale tarlasından yakın görüntü
-Lale tarlasından geniş görüntü
-Firma Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Mühendisi Korkut Yetgin'in konuşması

( KONYA - ÖZEL - HD)- Üretilen yaklaşık 25 milyon lale, ülke içindeki birçok belediyenin ihtiyacını karşılarken, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, İran, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelere de ihraç ediliyor KONYA

- Konya'da 400 dönümlük araziye ekilen milyonlarca lalenin açmasıyla ova rengarenk oldu. Türkiye'nin lale üretiminin yüzde 90'ını karşılayan Konya'nın İsmil Mahallesindeki Asya Lale firması, ülke içindeki birçok belediyenin yanı sıra İran, Bulgaristan, Romanya gibi 10 ülkenin de lale ihtiyacını karşılıyor. Lale firması tarafından 400 dönüm alanda renk renk lalelerin yetiştirildiği tarlalarda yılda yaklaşık 25 milyon lale üretiliyor. 10 ülkeye lale ihraç ediyor, hedefte Rusya ve Çin'e ihracat var Firmanın yönetim kurulu üyesi Ziraat Mühendisi Korkut Yetgin, 400 dönümlük arazide lale yetiştirdiklerini ifade ederek, “Yıllık yaklaşık 25 milyon lale üretiyoruz. Başta belediyeler olmak üzere Türkiye genelindeki süpermarketlere ürünlerimizi pazarlıyoruz. Aynı zamanda da yaklaşık olarak 10 ülkeye ihracatımız var, başta Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, İran, Bulgaristan, Romanya... Hedef pazarımızda Rusya ve Çin var. Nasip olursa önümüzdeki yıllarda da Rusya’ya ve Çin’e lale göndermeye başlayacağız. Biz lale soğanı yetiştiriciliği yapıyoruz burada. Aynı zamanda da turfanda lale üretimimiz var. Turfanda lale üretiminde de saksılara laleleri dikiyoruz. Soğuk hava depolarında Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki 4 aylık süreç içerisinde de soğuk hava depolarında muhafaza ediyoruz ve Ocak ayından itibaren Türkiye genelindeki ulusal süper marketlere gönderilmesini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.
(MB-FM-
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