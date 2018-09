Konya Milletvekili Abdüllatif Şener: 'Cumhurbaşkanı bana her zaman kibar davrandı”

-Şener'in konuşması



- Cumhuriyeti Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine her zaman kibar davrandığını ama asla kavga etmediklerini söyledi.



Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Şener, insanların kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kavga edip ayrıldıklarını söylediklerini ama fakat öyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışırken, bana karşı hep olumluydu" dedi.

"Genel Merkezimizde kriz masası oluşturduk" CHP olarak bir kriz masası kurduklarını ve bu kriz masasında ekonomik krize karşı 13 maddelik bir çözüm önerisini hükümete ilettiklerini belirten CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak Parti Genel Merkezi'nde bir kriz masası oluşturduk. Masadaki üyelerden bir tanesi de benim. Krizi sürekli olarak takip ediyoruz. Başlangıç itibariyle Sayın Genel Başkanımızın yapmış olduğu açıklamada ilk fırladığı zaman da 13 maddelik krize çözüm önerisi açıklandı. Bunu iktidara ulaştırdık. Cumhuriyet Halk Partisi daha sonra krizle ilgili ekonomik sorunların altına parmak basmıştır. Biz bakış açımızı bir dosya haline getirdik ve bunu cemiyetimize takdim edeceğiz” diye konuştu.

Kendisinin bulunduğu dönemde döviz geliri olmayan firmaların döviz cinsinden borçlanmasının yasak olduğunu vurgulayan Şener, bu yasağın 2010’da bittiğini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: "Benim bulunduğum dönemlerde döviz geliri olmayan firmaların döviz cinsinden borçlanması yasaktı. Madem ki döviz geliriniz yoktur. Yurt dışına ihracat yapmıyorsunuz. Sen dolar üzerinden döviz üzerinden borçlanamazsın diyorduk. Çünkü bu yolu açtığın zaman döviz borçları çoğalırsa döviz de fırlarsa kur riski dediğimiz bir hadise ekonomiyi sallar. 2010 yılında maalesef bu kural terk edildi. Döviz geliri olmayanlarında döviz ile ilgili borçlanacağı bir kural getirildi.

Türkiye’de piyasa korkunç bir şekilde döviz üzerinden borçlanmaya başladı.

Şuan Türkiye’nin 467 milyar dolar dış borcu var. Bunun ağırlıklı kısmı özel sektör borcudur. Kurda bir kuruşluk artış Türkiye’nin borçları Türk lirası cinsinden 4 milyar 67 milyon lira artıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile çokta hukukumuz vardır. Bana her zaman da kibar olmuştur. Hayatımda en kibar davranan insanlardan birisidir. Bazıları kavga ettik de ayrıldık sanıyor hiç böyle bir şey yoktur. Hiç aramız kötü bir şey geçmedi. Hep yumuşak olmuştur. Ekonomi Koordinasyon Başkanlığı'nı da bana vermiştir. 5 yıl boyunca ekonominin patronu bendim. Ben geldiğimde Dolar 1 lira 60 kuruştu. Ben bırakırken 1 lira 10 kuruş olarak bıraktım." Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da, CHP Heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve cemiyetin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Altınkaya ayrıca, medya ile ilgili sorunların rapor edildiği bir dosyayı CHP heyetine teslim etti.