Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Konya merkezli üç ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Konya merkezli üç ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Şüphelilerin Beyşehir Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilmeleri

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Narkotik Harekete Geç 

-Çıkışları, polis araçlarının emniyete hareketi

( KONYA ) KONYA

- Konya merkezli Antalya ve Burdur illerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yürütülen “Gündoğumu” adı verilen operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beyşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında bir süredir devam eden teknik ve fiziki takip çalışmalarının tamamlanmasının ardından operasyon için harekete geçti. Konya'nın Beyşehir ilçesi merkezli yürütülen operasyon kapsamında, Hüyük ve Seydişehir ilçeleri ile Antalya ve Burdur illerinde daha önceden belirlenen farklı adreslere yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde narkotik köpeği Oskar'ın da katılımıyla yapılan aramalarda 1 paket 1,7 gram eroin, 1 paket halinde 4 gram esrar maddesi, 22 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Beyşehir ilçesine getirilen şüpheliler, Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin sorgulamalarının Konya'ya götürülerek İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılacağı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı