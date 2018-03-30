Konya merkezli üç ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

-Çıkışları, polis araçlarının emniyete hareketi



( KONYA ) KONYA



- Konya merkezli Antalya ve Burdur illerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yürütülen “Gündoğumu” adı verilen operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beyşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında bir süredir devam eden teknik ve fiziki takip çalışmalarının tamamlanmasının ardından operasyon için harekete geçti. Konya'nın Beyşehir ilçesi merkezli yürütülen operasyon kapsamında, Hüyük ve Seydişehir ilçeleri ile Antalya ve Burdur illerinde daha önceden belirlenen farklı adreslere yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde narkotik köpeği Oskar'ın da katılımıyla yapılan aramalarda 1 paket 1,7 gram eroin, 1 paket halinde 4 gram esrar maddesi, 22 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Beyşehir ilçesine getirilen şüpheliler, Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin sorgulamalarının Konya'ya götürülerek İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılacağı öğrenildi.

