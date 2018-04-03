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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Konya merkezli Bylock operasyonu: 59 gözaltı kararı

Konya merkezli Bylock operasyonu: 59 gözaltı kararı

Şüphelileri getiren ekip araçlarının gelişi

Hastane Akalan Öğretmen Yakalama Kararı Sağlık Raporu 

-Şüphelilerin sağlık raporuna girişi
-Şüphelilerin sağlık raporundan çıkışı
-Ekip araçlarının hastaneden çıkışı

( KONYA ) KONYA

- Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanan farklı meslek gruplarından aralarında kadınların da bulunduğu 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 30’u yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı ve "Bylock" programı kullandıkları iddia edilen öğretmen, avukat, doktor gibi farklı meslek gruplarından aralarında kadınların da bulunduğu 59 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya merkezli İstanbul, Ankara, Muş ve Elazığ’da düzenlenen operasyonda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında 30 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 30 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 29 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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