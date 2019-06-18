Konya merkezli 30 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 63 gözaltı kararı İzle



- Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) mahrem imamlık yaptığı belirlenen 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine iştirak edenlerle ilgili soruşturmada 63 şahıs hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) personele mahrem imamlık yapma suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 30 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı. Operasyonun devam ettiği belirtildi.

