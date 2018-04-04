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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Konya Kapalı Havzası Paydaş Danışma Toplantısı

Konya Kapalı Havzası Paydaş Danışma Toplantısı

- Toplantının yapıldığı salondan görüntüler - Katılımcılardan görüntüler - Tragsatec firmasının Proje Takım Lideri Alfredo Corrochano'nun konuşması - Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan'ın konuşması yapıldı - Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Karaaslan: - "2013 yılında ortaya çıkardığımız 'Havza Koruma Eylem Planları'nı öncelikle 2023 yılına kadar uygulamayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir su yönetimini hedefliyoruz. Bütün su kütlelerinde miktar ve kalite olarak, bileşenler açısından iyi su durumuna ulaşmak, hem çevreyi hem de insan sağlığını korumak temel amaçlarımız"KONYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce yürütülen, AB destekli “Nehir Havza Yönetim Planlarının Havza Koruma Eylem Planlarına Dönüştürülmesi AB Teknik Yardım Projesi” kapsamında Konya Havzası Paydaş Danışma 3. Toplantısı gerçekleştirildi.
Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan, bir otelde düzenlenen programda, son toplantısını gerçekleştirdikleri projenin tamamlanarak uygulama aşamasına geçileceğini söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı kurulmadan önce havza planlamalarının başka bakanlıklarca yürütüldüğünü anlatan Karaaslan, Bakanlık kurulduktan sonra yoğun şekilde havza koruma üzerinde çalışıldığını belirtti.
Hazırlanan projenin önemine değinen Karaaslan, "2013 yılında ortaya çıkardığımız 'Havza Koruma Eylem Planları'nı öncelikle 2023 yılına kadar uygulamayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir su yönetimini hedefliyoruz. Bütün su kütlelerinde miktar ve kalite olarak, bileşenler açısından iyi su durumuna ulaşmak, hem çevreyi hem de insan sağlığını korumak temel amaçlarımız." diye konuştu.
Karaaslan, havza koruma eylem planlarıyla suyu miktar açısından yönetmek, kuraklığa karşı önlem almak, suyun kalitesini arttırmak ve çevresel hedeflere ulaşmak konularında önemli yol katedileceğini vurguladı.Projenin paydaşlarından Tragsatec firmasının Proje Takım Lideri Alfredo Corrochano da şu ana kadar yapılan çalışma ve incelemelere ilişkin bilgi verdi.Havzanın doğal yapısı ve insan faaliyetlerinden kaynaklı özelliklerini araştırdıklarını anlatan Corrochano, "Yer altı suyu üzerinde pek çok etki tespit ettik. Bu su kütleleri üzerindeki etkileri, sorunları çözmek için neler yapılması gerektiğini ele aldık. Projenin son aşamasındayız. Toplantıdan sonra bu planları nihai hale getireceğiz. Projeyi tamamlamaya yakınız." ifadelerini kullandı.Toplantıda, katılımcılar tarafından havza eylem planlarına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Evrese Toplantı Bakanlık 

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