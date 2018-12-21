Konya Eski Emniyet Müdürünün eşi ve kızı son yolculuğuna uğurlandı Haberi

-Eski emniyet müdürünün oğlu röp

-Cenazelerin araçlara taşınması

-Genel ve detay

-Yangından arşiv



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Kadıköy’de önceki gün çıkan yangında hayatlarını kaybeden Eski Konya Emniyet Müdürü’nün eşi ve kızı son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında konuşan acılı oğul Haluk Ertem “İnsanın her şey başına geliyor, inanamıyor insan ben hala inanamıyorum zaten onlar beni hala evde bekliyorlar ben burada olduklarına kesinlikle inanmıyorum” dedi.

İstanbul Kadıköy Kozyatağı’nda Konya eski Emniyet Müdürü Cemalettin Ertem’in eşi Cahidan Ertem(81) ve kızı Hülya Ertem(62) önceki gün evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetmişlerdi. Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan anne ve kızı için Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Burada Oğlu Haluk Ertem ve torunu Burak Ertem taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan Cenaze namazına İstanbul Vali Yardımcısı Nihat Nalbant, Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Ertem aile yakınları ve sevenleri katıldı.

Dualar eşliğinde musalla taşına getirilen cenazeler için helallik alındı. Kılınan cenaze namazı ardından omuzlara alınan tabutlar cenaze aracına taşınarak son yolculuğuna uğurlandı. Yangında hayatını kaybeden Ertem ailesine mensup anne ve kızı Pendik Yeni Şeyhli mezarlığına defnedildi. “ Birbirimize çok bağlıydık” Ailecek birbirlerine bağlı olduklarını ve onları kaybettiğine inanamadığını belirten acılı evlat Haluk Ertem, “Öncelikle Allah kimseye kaza, bela vermesin adından da sağlık versin. İnsanın her şey başına geliyor, inanamıyor insan ben hala inanamıyorum zaten onlar beni hala evde bekliyorlar. Ben burada olduklarına kesinlikle inanmıyorum. Çok seviyorlardı birbirlerini, çok bağlıydık birbirimize ama Allah ayırdı herhalde acısını verdi sabrını da verir. Allah kimseye böyle acılar göstermesin, böyle bir acı tattırmasın en büyük acımız bunlar olsun” dedi.

(UK- ÖY-

