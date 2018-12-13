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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Konya’dan Ankara’ya Yüksek Hızlı Tren seferleri başladı Haberi

Konya’dan Ankara’ya Yüksek Hızlı Tren seferleri başladı Haberi

Sabah saatlerinde boş olan gardan görüntü

Gard Başsağlığı Kış Saati Tren Seferleri Makinist 

-Tren seferlerini gösteren tabela
-Valiziyle gelen vatandaşlar
-Vatandaşların konuşmaları
-Gardaki vatandaşlardan görüntü
-Trenin hareket ederek gitmesi

( KONYA ) KONYA

- Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz treninin çarpışması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı kazanın ardından Konya’dan Ankara’ya iptal olan tren seferleri yeniden başladı.
Ankara’dan Konya’ya gitmek üzere saat 06.30’da hareket Yüksek Hızlı Tren 06.36’da Marşandiz İstasyonu girişinde yol kontrolünde görevli kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada, 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı. Kazanın ardından karşılıklı yapılan Ankara-Konya YHT seferleri iptal edildi. Kaza sonrası sabah saatlerinde seferlerin iptal edilmesiyle Konya Tren Garı boş kalırken, seferler tekrar başladı.
Saat 14.10’da Konya’dan Ankara’ya hareket edecek trenin yolcuları ellerinde valizleriyle gara geldi. Yüksek Hızlı Tren yolcuları, kazada hayatını kaybedenlere ve tüm Türkiye’ye başsağlığı, yaralananlara şifa dilediğinde bulundu. Yüksek Hızlı Tren kalkış saati olan 14.10’da Ankara’ya gitmek üzere Konya Gar’dan hareket etti. Konya'dan Ankara'ya karşılıklı olarak her gün 7 defa Yüksek Hızlı Tren seferi yapılıyor.
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