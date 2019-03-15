Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Konya'daki yol verme kavgası

Konya'daki yol verme kavgası

- Şüphelinin emniyete götürülmesi - Yol verme meselesi yüzünden tartıştığı baba ile oğlunu silahla yaralayan şüpheli yakalandıKONYA (AA) - Konya 'da trafikte tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı.Merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada Mustafa Sucu ile babası Erol Sucu'yu tabancayla yaralayan şüphelinin yakalanması için, Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Polis, şüpheli Kazım F'yi yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Konya - Afyonkarahisar kara yolundaki bir restoranda, olayda kullandığı tabancayla gözaltına aldı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edildi. - OlayMerkez Selçuklu ilçesi Gürkan Caddesi'nde 5 Şubat'ta, Mustafa Sucu ile babası Erol Sucu, minibüs sürücüsü Kazım F. ile yol verme meselesi yüzünden kavga etmiş, Kazım F, tabancasıyla baba ve oğlunu yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan baba Erol Sucu ile karnından yaralan oğlu Mustafa Sucu hastaneye kaldırılmış, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Polis Hastane Akalan Karahisar Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı