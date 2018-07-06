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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Konya'daki trafik magandaları polisten kaçamadı

Konya'daki trafik magandaları polisten kaçamadı

Araçların drift yapma görüntüsü (Arşiv)

( KONYA ) KONYA

Trafik Güvenliği Düğün Konvoyu Sürücü Belgesi Kırmızı Işık Araç Kullanmak 


- Konya'da bir düğün konvoyunda drift yaparak trafiği birbirine katan araçları ve sürücüleri tespit eden polis, toplamda 4 araç sürücüsüne trafik düzeni ile ilgili kurallara uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek maddelerini ihlalden 6 bin 94 TL idari para cezası uyguladı. Olay, 1 Temmuz 2018 tarihinde merkez Meram ilçesi Çeçenistan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğün konvoyunda bulunan iki otomobil, kırmızı ışık yandığında konvoyun en önüne geçerek yanlama olarak tabir edilen 'drift' hareketi yaparak trafiği birbirine kattı. Araçların tehlikeli hareketlerinin ardından silah sesleri de duyulmuştu. Trafik magandalarının görüntülerinin ulusal basında yer almasının ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. İki gün boyunca çevrede bulunan site ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, görüntülerde drift yapan iki araç ile görüntülerde yer almayan 2 otomobili daha tespit etti. Polis ekipleri, sürücülerden Mustafa B.’ye 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'gürültülü egzoz', 'trafik düzeni ile ilgili kurallara uymamak', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' maddelerini ihlal ettiğinden toplam 2 bin 596 lira idari para cezası uyguladı. Diğer araç sürücülerine de 'gürültülü egzoz', 'trafik düzeni ile ilgili kurallara uymamak', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' maddelerini ihlal etmekten idari para cezası uyguladı. 4 araca toplamda 6 bin 94 lira ceza kesilirken, sürücüler hakkında da işlem başlatıldı.
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