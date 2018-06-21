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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Konya'daki silahlı kavga - Gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi - KONYA

Konya'daki silahlı kavga - Gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi - KONYA

- Konya 'daki silahlı kavga - Gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi - Şüphelilerin adliyeye götürülmesiGÜNCELLEME - Konya 'da silahlı kavga: 9 yaralı - Karatay ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı - Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildiGÖZALTI SAYISI VE ADLİ SÜREÇ EKLENDİKONYA (AA) - Konya 'nın Karatay ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.Merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Mahmut Dede Sokak'ta yaşayan Irak uyruklularla başka bir grup arasında maytap atılması nedeniyle tartışma çıktı.Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma kavgaya dönüşmeden sona erdi. Bir süre sonra ellerinde av tüfeği ve satırlarla yeniden olay yerine gelen 5 kişi, Irak uyruklulara saldırdı.Av tüfeği ve satırın kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Ekipler, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 av tüfeği ve bir döner bıçağı ele geçirildi.Bu arada olayın Irak uyruklu kişilerin, cenazeleri olduğu sırada karşı grubun mahalledeki çocuklarının maytap atmasına tepki göstermesi sonucu çıktığı iddia edildi.Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Hastane Cenaze Döner Bıçağı Silahlı Kavga 

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