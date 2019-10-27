Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Konya'daki fabrika yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı Haberi

Konya'daki fabrika yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı Haberi

Söndürme çalışmaları

Fabrika Yangını Fabrika Gesi Helikopter Trol 

-Detay

( KONYA ) - KONYA

- Konya'nın Ereğli ilçesinde bir bisküvi ve şekerleme fabrikasında çıkan yangının büyük bölümü kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ereğli-Konya karayolu üzerindeki Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir bisküvi ve şekerleme fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın kağıt deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makineleri sevk edildi. Alevler içinde kalan fabrikadaki yangını söndürmek için yakın ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının uzun süre kontrol altına alınamaması üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Helikopter ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı kısmı bölgelerde ise yangının hala devam ettiği öğrenildi. (CK-AH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Otomobilde Basıldılar!Otomobilde Basıldılar!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı