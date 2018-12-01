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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Konya’daki cinayette 2 kardeş tutuklandı Haberi

Konya’daki cinayette 2 kardeş tutuklandı Haberi

Zanlıların adliyeden polisler eşliğinde çıkarılması

Acil Servis Hastane Ağır Yaralı Cinayet Müstakil Ev 

-Yakınlarının zanlılara sarılması
--arşiv-
-evin görüntüsü
-hastaneden görüntü
-detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Akşehir ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan şüpheli 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay, dün Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki Ali Kırkuşu’ya ait müstakil evde meydana geldi. Olayda Ali Kırkuşu (28), eniştesi Süleyman G. (22) ve eniştesinin ağabeyi Turgut G. (25) ile konuşurken henüz belirlenemeyen bir sebeple av tüfeğiyle vuruldu. Vurulan Kırkuşu’nu eniştesinin ağabeyi Turgut G. otomobil ile ağır yaralı olarak Akşehir Devlet Hastanesi acil servisine bırakarak kaçarken, enişte Süleyman G. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim oldu. Karnından yaralanan Ali Kırkuşu ise hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, olaydan sonra kaçan Turgut G. de bir süre sonra Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Turgut G. ve Süleyman G. emniyetteki sorgularının ardından sabah saatlerinde Akşehir Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler Turgut G. ve Süleyman G. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeden çıkartıldığı sırada bekleyen yakınları zanlılara sarıldı. Zanlı Turgut G‘nin ifadesinde, vurulan Ali Kırkuşu’nun evine çay içmek için gittiğini, o sırada onun yeni aldığı tüfeği görüp eline alıp incelerken vurulan Ali Kırkuşu’nun ‘Tüfek dolu dikkat et’ diye kendisini uyardığını, bu sırada tüfeğin içindeki fişeği boşalttığını ve ‘Başka fişek yok’ dediğini, bunun üzerine Ali Kırkuşu’nun elinden tüfeği almak isterken tüfeğin ateş aldığını söylediği öğrenildi.
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