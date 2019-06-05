Konya’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Haberi

-Kazaya karışan otomobiller

-Jandarma, trafik ve itfaiye ekipleri

-Kazada ölen kişinin cenaze nakil aracına alınması ve aracın hareketi

-Genel detay

-Hayatını kaybeden şahsın fotoğrafı



( KONYA ) KONYA



- Konya'nın Hüyük ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Beyşehir-Isparta Karayolu’nun Kuşluca Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Sütoğlu idaresindeki 42 H 1482 plakalı otomobile Beyşehir yönüne seyir halinde iken Kuşluca Mahallesi yol ayrımına geldiğinde arkadan gelen 48 E 4455 plakalı otomobil çarptı. Kazaya sebep olan 48 E 4455 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve kazayı fark ederek yol kenarında duran A.A'nın kullandığı 34 PJ 3595 plakalı otomobile de yandan çarptı. Arkasındaki aracın çarpmasıyla savrularak yoldan çıkan 42 H 1482 plakalı otomobil takla atarak araziye devrildi. Ters dönen otomobildeki sürücü Sütoğlu yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan Atakan Doğu (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet veren ve içerisinde 3-4 kişi olduğu belirtilen otomobilin sürücüsü kazanın ardından firar etti. Jandarma ekipleri, H.K. olduğunu belirlediği firari sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazada, 34 PJ 3595 plakalı aracın sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan kişiler ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay yerinde can veren Atakan Doğu’nun cenazesi, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı sürücü ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

