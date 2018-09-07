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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı İzle

Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı İzle

Şüphelilerin polis aracından indirilerek sağlık raporuna alınması

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-Şüphelilerin sağlık raporundan çıkartılarak polis aracına alınması

( KONYA ) KONYA

- Konya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirlediği torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarını bir süre takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alınırken aranan şüphelilerden birisinin askerde olduğu diğerinin ise adresinde bulunamadığı öğrenildi. Şüphelilerin haklarında daha önce arama kararı olduğu ve aynı suçtan gözaltına alındıkları belirlendi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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