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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Konya'da zabıta seyyar satıcı kavgası: 2 yaralı

Konya'da zabıta seyyar satıcı kavgası: 2 yaralı

- Konya 'da zabıta seyyar satıcı kavgası - 2 yaralı - Polis ekiplerinin kavgaya müdahalesi - Yaşanan arbededen detay görüntüler - Şüphelinin gözaltına alınması - Görgü tanığının konuşmasıSeyyar satıcılar zabıta memurlarına saldırdı: 2 yaralıKONYA (AA) - Konya 'da seyyar satıcıların saldırdığı 2 zabıta memuru yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'nde tezgah açan seyyar satıcılar, zabıtalarca uyarıldı.İkazlara rağmen tezgahlarını kaldırmayan seyyar satıcılar zabıtalara saldırdı. Olayda, zabıtalardan Mustafa Ak bıçakla, Mustafa Kemal Dursun ise darbedilerek yaralandı.Ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.3 şüpheli gözaltına alındı.

Hastane Zabıta Memuru Arbede Zabıta Seyyar Satıcılar 

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