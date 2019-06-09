Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Konya'da yola inen domuzlar kamerada

Konya'da yola inen domuzlar kamerada

Cep telefonu ile çekilen domuzların geçişi videosu

( KONYA ) KONYA

Kamera Çekim İlginç Görüntü Cep Telefonu 


- Konya’nın Seydişehir ilçesinde yola inen irili ufaklı yaklaşık otuz domuz bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntülerken, domuzlar geçerken söyledikleri ise ilginç görüntüler oluşturdu. Olay, ilçeye bağlı Ufacık Mahallesi'nde yaşandı. Otomobili ile mahalleye gitmekte olan bir vatandaş mahalleye yaklaştığı sırada yoldan geçmekte olan domuzları fark etti. Otomobilini durdurarak cep telefonu ile çekime başlayan vatandaş art arda geçen domuz sürüsü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüleri ise yüzlerce kişi izledi.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı