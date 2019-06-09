Konya'da yola inen domuzlar kamerada



- Konya’nın Seydişehir ilçesinde yola inen irili ufaklı yaklaşık otuz domuz bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntülerken, domuzlar geçerken söyledikleri ise ilginç görüntüler oluşturdu. Olay, ilçeye bağlı Ufacık Mahallesi'nde yaşandı. Otomobili ile mahalleye gitmekte olan bir vatandaş mahalleye yaklaştığı sırada yoldan geçmekte olan domuzları fark etti. Otomobilini durdurarak cep telefonu ile çekime başlayan vatandaş art arda geçen domuz sürüsü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüleri ise yüzlerce kişi izledi.

