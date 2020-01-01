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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Konya’da yılın ilk trafik cezası, alkollü sürücüye kesildi Video

Konya’da yılın ilk trafik cezası, alkollü sürücüye kesildi Video

Emniyet müdürünün personeli selamlaması

Alkollü Sürücü Para Cezası Yılbaşı Polis Ekipleri Trafik Cezası 

-Emniyet müdürü ziyaret
-Emniyet müdürünün konuşması
-Polis ekiplerin uygulaması
-Polis ekipleri tarafından sürücülerin alkol kontrolü
-Polis ekipleri tarafından ceza yazılan sürücü
-Genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da yapılan trafik uygulamasında 2020 yılının ilk trafik cezası, alkollü araç kullanan sürücüye kesildi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da, yılbaşında mesai yapan polis memurlarıyla bir araya geldi. Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, gece boyunca kent merkezinde mesai yapacak polis memurlarıyla bir araya geldi. Polis memurlarıyla selamlaşarak sohbet eden Aydın, yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerine şu şekilde devam etti: "Konya Emniyeti olarak ilimizde tüm noktalarda uygulama yapılacak tüm noktalarda, iş merkezlerinde, AVM'lerde ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde vatandaşlarımız rahat huzurlu olsunlar diye yılbaşı için gereken tüm önlemler alındı. Konya Emniyeti olarak 5 bin 80 personelle sabaha kadar bu titizlikle bu göreve devam edeceğiz" dedi.
2020 yılının ilk dakikalarında merkez Selçuklu ilçesi Mesaj Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Polis ekipleri uygulama esnasında çok sayıda aracı durdurarak alkol kontrolü yaptı. Trafikte seyir halinde olan 42 DUK 28 plakalı otomobili durduran ekipler, sürücü F.C'yi otomobilden indirerek alkol testi yaptı. Yapılan alkol testi sonucunda sürücünün 0.56 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Sürücü F.C., "Ben hiç alkol almadım nasıl alkol çıkar" diyerek tepki gösterdi. Alkollü olarak trafiğe çıktığı için sürücünün ehliyetine polis ekipleri tarafından 6 aylığına el konulurken, bin 228 TL para cezası kesildi.
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