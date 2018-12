Konya'da vize sınavlarını bitiren öğrenciler memleketlerine dönüyor...Öğrenciler şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk oluşturdu Haberi

-Valiz kontrolünden görüntü

- Konya'da vize sınavlarını bitiren üniversite öğrencilerinin memleketlerine gitmek için yaptıkları yolculuk nedeniyle otogarlarda yoğunluk yaşandı. Resmi bir tatil olmamasına rağmen vize sınavlarının bitmesini bahane eden ve memleketine gitmek isteyen üniversite öğrencileri şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk oluşturdu. Sınavdan çıkar çıkmaz valizini kapıp otogara gelen öğrenciler, memleketlerine gitmek için gece-gündüz ayrımı yapmıyor. Bazı öğrenciler uyumak için gece yolculuğunu, bazı öğrenciler de gündüz yolculuğunu tercih ediyor. Yoğun bir dönem geçirdiklerini ifade eden öğrenciler, kafa dinlemek için memleketlerine gitmeye ihtiyacı olduklarını dile getirdi. Öğrencilerin en çok özledikleri şeyin annelerinin yemekleri olduğunu söyledi.



Yaklaşık bir hafta tatil yapacaklarını ifade eden öğrenciler, bu süre içerisinde en çok anne yemeği yiyecekleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Başka şehirlerde okuyan ve sınavları erken biten ve tatilini yapan bazı öğrenciler ise pazartesi okuluna dönmek üzere yola çıktı. “Normal bir günden yüzde 60 daha fazla bir öğrenci yoğunluğu oldu” 40 yıldır turizm işiyle ilgilenen ve bir turizm firmasının işletme müdürü olan Mithat Oruç, Konya’da yaklaşık 150 bin öğrenci olduğunu ve öğrencilerin velinimetleri olduğunu söyledi.



Eylül itibariyle okulların açıldığını belirten Oruç, "Öğrenciler Ekimin sonuna kadar ter döktü. Bir tarafa çıkamadılar, kapandılar... Bu arada tabii ailelerini özlediler. Vize sınavlarını veren öğrenci arkadaşlarımız 1 hafta da olsa ailelerini görmek için seyahatleri başladı.

Hareketlilik perşembe akşamı başladı.

Pazara kadar, bugün de çok yoğun. İlave servisler yaptık. Öğrenci arkadaşlar mağdur olmasınlar. Normal servisler kadar ilave de yaptık. Biz şirket olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Öğrencilerin yerlerine rahat bir şekilde ulaşabilmeleri adına gerekli ilaveler yapılmıştır. Toplamda 150-160 bin öğrencinin yüzde 70’i gittiyse, ortalama olarak normal bir günden yüzde 60 daha fazla bir öğrenci yoğunluğu oldu” şeklinde konuştu.

Yoğunluğun bir hafta daha sürmesi bekleniyor Kendisinin de üç tane çocuğunun okuduğunu dile getiren Oruç, "Öğrencinin ne demek olduğunu biliyorum. Allah ailelerine sabır versin. Öğrencilerimizin yolu açık olsun, aydınlık olsun. Kendilerine başarılar diliyorum. Öğrenci velinimetimizdir. Her türlü, her şekilde kolaylık göstermek durumundayız, zorundayız daha doğrusu. Gerekli olan şeyleri de yapıyoruz” dedi.

Otogardaki öğrenci yoğunluğunun şehir dışında okuyan ve kentte dönecek olan öğrencilerin olmasıyla yoğunluğun bir hafta daha sürmesi bekleniyor.