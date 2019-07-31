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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da uyuşturucu operasyonu

- 32 kök Hint kenevirinin sökülmesi ve toplanmasıKONYA (AA) - Konya 'nın Ilgın ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 32 kök Hint keneviri ele geçildi.Alınan bilgiye göre, Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi Sütçüler Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.İstihbari çalışmaları tamamlayan polis ekipleri adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 32 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.Olayla ilgili ev sahibi M.D. gözaltına alındı.Şüphelinin, Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri halen sürüyor.Ele geçirilen Hint kenevirleri ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ekipleri eşliğinde yakılarak imha edildi.Başlatılan polis soruşturması sürüyor.

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