Konya’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

-Şüphelilerin hastaneden götürülüşü

-Hastane detay



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Ereğli ilçesinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, ilçede torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yeterli delile ulaşan polis, şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslere yapılan baskınlarda E.D., A.T., C.A., I.B., F.Ö. ve E.G. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

