Konya'da uyuşturucu operasyonu

- Operasyon düzenlenen evden görüntüler - Polis ekipleri - Şüphelinin evden çıkartılması - Narkotik dedektör köpeği ile arama yapılması - Şüphelilerin hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi - Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındıKONYA (AA) - Konya 'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle bir grubu takibe aldı.Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 14 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.Evlerde narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Hakkında yakalama kararı verilen 14 şüpheliden 13'ü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.