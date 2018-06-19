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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da uyuşturucu operasyonu

- Narkotik köpeğinin uyuşturucuyu aramasının detay görüntüleri.KONYA (AA) - Konya 'da polisin, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Hadimi Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.Polis, araçta bulunan Suriye uyruklu Abdulkadir El U, Ubeyd Hassun Ey Ş. ve Muhammed E'nin üzerlerinde yaptığı aramada, 112 gram plaka esrar ele geçirdi.Abdulkadir El U'nun verdiği ifade doğrultusunda, ağabeyi Abdulkerim El U'nun evine de baskın yapan ekipler, şüpheliyi ve yanındaki Abdulvahap R'yi gözaltına aldı.Evde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 31 bin 145 uyuşturucu hap, plaka halinde 855 gram esrar ve 1 adet hassas terazi bulundu.Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Akalan Narkotik 

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