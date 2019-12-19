Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

-operasyon anı

-ele geçirilenlerin görüntüsü



( KONYA ) KONYA



- Konya’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ve toz maddesi ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu hap satışı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda şahısların bulunduğu adreslere baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 4 bin 900 adet ecstasy hap maddesi, 14 gram uyuşturucu toz maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



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