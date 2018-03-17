Konya’da 'Türkiye’nin Dünyaya Uzanan Eli' Konferansı gerçekleştirildi

-Milletvekilinin konuşması

-Belediye Başkanının konuşması

-AFAD başkanının konuşması



( KONYA ) KONYA



- Konya’da, Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Bem-Bir-Sen Konya Şubesi ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) işbirliğiyle Türkiye’nin Dünyaya Uzanan Eli Konferansı gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezinde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Bem-Bir-Sen Konya Şubesi ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) işbirbirliğiyle gerçekleştirilen konferansa çok sayıda itfaiye ve acil kurtarma görevlisi katıldı.

Konferansta konuşan AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, AFAD’ın önemli çalışmalara imza attığı belirterek, “Nerede bir gözü yaşlı anacığımız var, nerede bir başı önü eğe eğilmiş bir beyefendi var, nene var, dede var, yaşlı var hep Türkiye’nin eli olarak onlar uzanıyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Onlar bizim gururumuz. Ve bu başarılı çalışmalarına devam edeceklerini inanıyorum. Arakan, Somali, Sudan, Suriye, Bosna, Karadağ, Makedonya dünyanın neresinde olursanız olun AFAD ve Kızılay bizim elimiz, kulağımız, gözümüz olmaya devam edecek” dedi.

“Tüm çalışmalarımızda AFAD’ın büyük desteğini alıyoruz” Programda konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, çalışmalarında AFAD’ın büyük desteklerini gördüklerini ifade etti.

Başkan Altay, “Bundan ayrı Saraybosna’da Tercihim Türkçe projemiz kapsamında sınıf tefrişi, Suriye Hamas’ta insani yardım çalışmaları, Moldova Gökoğuz özerk bölgesinde su kuyusu ve su kulesi inşası ayrıca bir engelli taşıma aracı, Bosna Hersekte’ki Mevlevihanenin yeniden inşa edilmesi, Bosna Hersek Travnik Türkçe sınıflarının kurulması, Kıbrıs’ta Hala Sultan spor kompleksinin inşa edilmesi, Filistin’de insani yardım faaliyetleri, Kırgızistan Söğütlü’de bir cami inşaatı, Bosna Hersek köprü inşaatı ve insani yardım çalışmalarını sürdürmeye çalışıyoruz. Hamdolsun alan el değil veren el oluyoruz. Biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm çalışmalarımızda AFAD’ın büyük desteğini alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yapılanmamızın çoğu afetler ile ilgilidir” Programa katılan AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu AFAD’ın 3 müdürlüğün tek çatı altında birleştirilmesiyle oluşturulduğunu belirtti.

Güllüoğlu, “AFAD 2009 yılında kuruldu. Daha önce hizmet veren 3 müdürlüğün ortak bir çatı altında bir araya gelmesi ile kuruldu. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Türkiye Acil Yönetim Genel Müdürlüğü ve Acil Afet Müdürlüğünün birleştirilmesi yeni takviyelerle beraber Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı kuruldu. AFAD’ın temel vazifesi, hizmet yapısı, Türkiye’deki genel afetler olarak belirlendi. Türkiye, Avrupa deprem haritasına baktığımızda özellikle Asya ülkelerinin arasında da depremin en yıkıcı etkilerinin olabileceği fay hatlarının bulunduğu bir ülke. Bizim de yapılanmamızın çoğu afetler ile ilgilidir. Bunun için afet olaylarına nasıl müdahele edeceğiz diye ekiplerimiz var. Bu ekiplerimizin standart ve kalitesi git gide artıyor. Ayrıca itfaiyeyi de çok önemsiyoruz. Afetten sonra depremden sonra iyileştirmelerimizi gerçekleştirmek için sosyal hizmetleri veren birimlerimiz var. Afetlerden öncesi içinde risk azaltma ekiplerimiz var. Burada altını çizmek istiyorum. Afetten sonra yapabileceklerimiz hiçbir şey yok” şeklinde konuştu.



