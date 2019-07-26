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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Konya'da trafik kazası: 8 yaralı Video

Konya'da trafik kazası: 8 yaralı Video

- Konya 'da trafik kazası - 8 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Kaza yapan araçlardan detaylar - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi - Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıKONYA (AA) - Konya 'da hafif ticari araçla işçilerin bulunduğu minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.Yunus Yılmaz (47) idaresindeki 42 RH 244 plakalı hafif ticari araç, merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde Ahmet Anlaş'ın (55) kullandığı 42 NG 195 plakalı minibüsle çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü Anlaş, Bayram Doğan (49), Eyüp Varol (31), Ahmet Özkılıçaslan (48), Yaşar Koçak (39), Recep Gürcan (36), Suriye uyruklu Zekeriya Zeyn (30) ve Muhammed Ali Şeyho (37), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Trafik Kazası Ticari Araç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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