Konya’da trafik kazası: 8 kişi yaralandı

-Hastane önündeki kalabalık

-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yerinde vatandaşların kazayla ilgili anlattıkları

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( KONYA ) KONYA



- Konya'nın Kulu ilçesinde bir otomobilin önündeki otomobile arkadan çarpması sonucu her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Kulu Konya Karayolu Sanayi Kavşağıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametinden çıkarak ilçe merkezi yönüne dönen Selma O. (34) idaresindeki 34 BUE 83 plakalı otomobile, yine sanayiden çıkarak ilçe merkezi istikametine dönen Rıdvan A. (23) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, her iki otomobilin sürücüleri ile araçlarda bulunan 6 yolcu yaralandı. Yaralanan toplam 8 kişi ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Selma O, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Kazazedelerin yakınları ise hastane önünde büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

