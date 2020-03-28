Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Konya'da trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı

Konya'da trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı

Kazaya karışan araçlar detay

İlk Müdahale Trafik Kazası Cenaze Aracı Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Olay yerine sevk edilen ekipler
-Jandarma ekiplerinin olay yerinde incelemesi
-Cenazelerin araçtan çıkartılarak cenaze aracına alınması
-Olay yeri genel detay
-Kazada hayatını kaybeden Yazı İşleri Müdürünün resmi

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Güneysınır ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Kaza 20.30 sıralarında Güneysınır ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya yönüne seyir halinde olan Abdullah Ünal idaresindeki 42 KS 462 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Veysel Akbaş yönetimindeki 42 SP 397 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otomobil sürücüsü Abdullah Ünal, eşi Asiye Ünal ve diğer araçta bulunan sürücü Veysel Akbaş ile eşi Fatma Akbaş olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücülerden Abdullah Ünal'ın damadı Davut Köse, kızı Zeynep Ünal ve aynı araçta bulunan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi ile diğer araçta bulunan bir kişi kazadan yaralı kurtuldu. Yaralılar ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Hayatı kaybeden sürücülerden Abdullah Ünal'ın Güneysınır İlçe Kaymakamlığında yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı