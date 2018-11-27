Konya’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

-Kazaya karışan ölümün yaşandığı otomobilin çekiciye yüklenmesi

-Diğer çekiciye yüklenen otomobil

-Kaza yeri jandarma ekipleri

-Çekicinin araçları kaldırması

-Ulaşıma açılan yol genel detay



( KONYA ) KONYA



- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Hüyük-Konya Karayolu’nun 20.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Koyuncu yönetimindeki 06 KYC 84 plakalı otomobil, Yenidoğan Mahallesi yakınlarında Memiş Bülbül'ün kullandığı 42 SC 042 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 42 SC 042 plakalı otomobilin yola fırlayan sürücüsü Memiş Bülbül olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan aynı araçta bulunan Hasan Furunkoyak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasan Furunkoyak ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yolda yaşamını yitirirdi. Kazada yaralanan Mustafa Furunkoyak ile diğer otomobilin sürücüsü Koyuncu ise adrese sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza dolayısıyla bir süre ulaşıma kapanan karayolu, araçların çekiciler tarafından kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

