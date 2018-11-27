Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

- Kazaya karışan otomobillerin çekiciye yüklenmesi - Kaza yerinden görüntülerKONYA (AA) - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre kaza, Mustafa Koyuncu idaresindeki 06 KYC 84 plakalı otomobil, Hüyük - Konya Karayolu'nun 20. kilometresinde Memiş Bülbül'ün kullandığı 42 SC 042 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, Memiş Bülbül olay yerinde, aynı araçta bulunan Hasan Furunkoyak hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi, yaralanan Mustafa Furunkoyak ile diğer otomobilin sürücüsü Koyuncu, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastane Oyak 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı