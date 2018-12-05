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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Konya’da torbacılara yönelik operasyon: 14 gözaltı

Konya’da torbacılara yönelik operasyon: 14 gözaltı

Şüphelileri getiren ekip aracının hastaneye gelişi

Hastane Uyuşturucu Köpek Uyuşturucu Madde Dedektör Köpek 

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne giriş
-Şüphelilerin sağlık kontrolünden çıkışı
-Genel detay
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( KONYA ) KONYA

- Konya’da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından hazırlıklarını tamamlayan polis, kent merkezinde 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
14 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerde dedektör köpek 'Oskar' ile arama yapıldı. Aramalarda 6 gram eroin, bin 256 gram esrar, 155 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonla bağlantılı olarak 64 zanlıya da uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan 14 kişi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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