Konya'da, 'Tıp Ahlakı ve Konya'daki Amerikan Hastanesi ve Faaliyetleri' konulu konferans düzenlendi İzle

-Seyit Karaca'nın konuşması

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( KONYA ) Konya'da, "Tıp Ahlakı ve Konya'daki Amerikan Hastanesi ve Faaliyetleri" konulu konferans düzenlendi KONYA



- Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Doç.Dr. Berrin Okka, "Tıp Ahlakı ve Osmanlı'nın Son Döneminde Konya'daki Amerikan Hastanesi ve Faaliyetleri" konulu bir konferans verdi. Konya Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen programda konuşan Konya Tabip Odası Başkanı Seyit Karaca, "Bugün haftamızın son etkinliği olarak Doç. Dr. Berrin Okka’nın Tıp Ahlakı ve ilginç bir konu Konya açısından Osmanlı son dönemde Konya’da Amerikan Hastanesi ve Faaliyetleri konulu bir sunumu olacak. Bununla bu yılki 14 Mart haftası etkinliklerimizi tamamlamış olacağız” dedi.

Programda konuşan Doç. Dr. Berrin Okka, tarihteki hekimlerin tıp ahlakı ile ilgili görüşlerinden bahsetti. Doç. Dr. Okka, “Günümüzdeki dört temel etik ilkeyi vurgulayan hekimler ise daha doğrusu felsefeciler Tom Boyce, James Childress... Onların vurguladıkları dört temel ilke şunlar: Yararlı olma, zarar vermeme ilkesi, özerkliğe saygı ilkesi, adalet ilkesi. Bu ilkelerin uygulanışı batı tıbbına baktığımız zaman onlar da bireysellik ön planda olduğu için özerlik, özerkliğe saygı ilkesine daha çok önem verdiklerini ama doğu tıbbında yararlı olma zarar vermeme ilkesinin daha ön planda olduğunu görüyoruz. Aslında günümüz tıp etiğinde geçerli olan dört temel etik ilkeyi Müslüman hekimlerin de benimseyip uyguladıklarını yani onların da sürekli olarak tedavide öncelikle hastanın yararının gözetilmesi hastaya zarar vermeme, hasta sırrının saklanması konularını vurguladıklarını söylemek istiyorum” dedi.

Konya'daki Amerikan Hastanesinin faaliyetleri Doç. Dr. Berrin Okka, Osmanlı İmparatorluğunun 16. yüzyıldan itibaren Katolik ve Protestan misyonerlerin ilgisini çekmeye başladığını anlatarak, "Ülkeye gelen bu misyonerler özellikle 19. yüzyılda Balkanlardan Basra Körfezine kadar geniş bir alanı kapsayan Osmanlı vilayetlerinde çok sayıda okul, yetimhane, hastane gibi kurumların açılmasını sağladılar. Osmanlı topraklarında aktif bir şekilde en fazla faaliyet gösteren kuruluş kısaca Amerikan Board olarak adlandırılan Türk kaynaklarında 'Amerikan Yurtdışı Misyonerler Komiserliği Masası' olarak geçen kuruluştur. Amerikan Board 1910 yılında Dr. William S. Dodd ve Wilfred Post’a Konya’da bir hastane kurma görevini vermiştir. İki doktor hastane için yer belirleyip satın almak için Konya’ya geldiler. Amerikan Büyükelçisi Rockhill’in Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunması neticesinde Konya’da hastane kurma talebinde bulunan Doktor Willam Dodd’a gerekli kolaylığın gösterilmesi istendi ve Osmanlı vatandaşı olan bir doktorun sorumlu olması şartıyla hastane açılmasına izin verildi.

İlk yıllarda bugünkü Meram Halk Eğitim Müdürlüğü binasını hastane olarak kullandılar ve binaya bir eczane ve bir dispanser ilave ettiler. Sonra hastane yönetimi demiryolu hattına yakın bir yerden sekiz dönümlük bir arazi satın aldı” dedi.

Programın sonunda Konya Tabip Odası Başkanı Seyit Karaca tarafından Doç. Dr. Berrin Okka’ya plaket verildi ve toplu fotoğraf çektirildi. Programa, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca ve hekimler katıldı.



