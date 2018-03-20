Konya'da terör operasyonu - 8 kişi gözaltına alındı İzle
- Ekiplerin bir adrese baskın düzenlemesi - Şüphelilerin sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi - Şüphelilerden Aziz B.'nin konuşması Konya 'da terör operasyonu - Terör örgütü PKK'ya yönelik nevruz öncesi düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındıKONYA (AA) - Konya 'da, terör örgütü PKK'ya yönelik nevruz öncesi gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlediği 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda terör örgütü ile bağlantısı olduğu öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.Hastaneye getirilen şüphelilerden Aziz B, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Vatanımı çok seviyorum. En büyük ülke Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülkedir. En büyük komutan Recep Tayyip Erdoğan'dır, bunu herkes bilsin." dedi.