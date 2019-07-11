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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Konya’da telefon dolandırıcısı şüphelisi yakalandı İzle

Konya’da telefon dolandırıcısı şüphelisi yakalandı İzle

Şüphelinin hastaneye getirilişi

Hastane Kamu Görevlisi Harekete Geç Cep Telefonu Dolandırıcılık 

-Şüphelinin hastaneden çıkışı

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Seydişehir ilçesinde kendisini kamu görevlisi, asker ve polis olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir’de kendisini kamu görevlisi, asker ve polis olarak tanıtan şüpheli veya şüpheliler tarafından son 5 ayda üç dolandırıcılık olayı meydana geldi. Bunun üzerine harekete geçen Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları titiz çalışma sonrası dolandırıcılık olayına karıştığı ileri sürülen H.D.yi (23) Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı beldesi yakınlarında olaylarda kullanıldığı düşünülen 2 adet cep telefonu ile yakalayarak gözaltına aldı. Kadınhanı’ndan Seydişehir’e getirilen şüpheli Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Seydişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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